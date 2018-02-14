Стоимость платных парковок в Тюмени определит спрос

Фото ИА "Тюменская линия"

Стоимость муниципальных платных парковок в Тюмени будет зависеть от спроса. Изменения в способе начисления платы за пользование депутаты и представители администрации обсуждали на заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ Тюменской городской думы.

"Наша цель – не повышать стоимость и зарабатывать на водителях, - отметил заместитель главы городской администрации Максим Афанасьев, - а сохранить на парковке 25 процентов свободных мест, сохранить баланс спроса и предложения".

По его словам, при разработке проекта в первую очередь учитывалась возможность автовладельцев припарковаться в центре города, а не коммерческая выгода.

"То есть, если парковка загружена более, чем на 75 процентов, то стоимость часа услуги повысится, чтобы всегда были свободные места. Главное – это комфорт жителей города, - уточнил заместитель главы администрации. - Таким образом, если мониторинг, который будет проводиться постоянно, покажет, что парковка не востребована и пустует, то стоимость часа услуги будет снижена".

Как подчеркнул Максим Афанасьев, размер оплаты – не способ заработка, а инструмент выработки гибкого спроса и предложения.

"Методика и правила платных парковок приняты давно, - напомнил председатель постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Юрий Баранчук. – Этот механизм уже работает. Сегодня мы обсуждали уточняющий вопрос, когда увеличивается, а когда уменьшается стоимость платной парковки. Если какое-то парковочное пространство недозагружено и плотность не достигает 75 процентов, то администрация обязана снизить стоимость в этом месте".

Проект будет рассмотрен депутатами на ближайшем заседании Тюменской городской думы 22 февраля.

Николай Ступников