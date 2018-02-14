Тюменский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль Олимпиады

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Бронзовую медаль в индивидуальном спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевал лыжник Александр Большунов, представляющий в сборной России Тюменскую область. С успехом его поздравил губернатор региона Владимир Якушев.

"Александр! От всей души поздравляю тебя с бронзовой наградой! Твой успех - это настоящий подвиг. Мы гордимся тобой. Ты проявил настоящий русский характер, огромное мастерство и добился блестящего результата. Тюменцы искренне и горячо болеют за тебя и всю нашу сборную. Желаем вам удачи!", - говорится в телеграмме, которую губернатор направил спортсмену.

Спринтерская гонка стала для 21-летнего Александра Большунова первым олимпийским стартом в спортивной карьере. В текущем розыгрыше Кубка мира спортсмен занимает пятое место в общем зачете и шестое место в зачете спринтерских гонок. В нынешнем сезоне россиянин пять раз становился третьим на этапах Кубка мира и дважды выиграл бронзу в спринтерских гонках. Он занимает 5 место в общем зачете Кубка мира.

Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов представляет "Динамо" и Тюменский центр спортивной подготовки. Тренеры - Юрий Бородавко и Андрей Иванов.

Соб. инф.