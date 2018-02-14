В Тюмени оштрафовали призывника-уклониста

Фото ИА "Тюменская линия"

Призывника, уклонившегося от прохождения военной службы, оштрафовали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 20-летний призывник прошел медицинское освидетельствование и был признан годным к военной службе с незначительными ограничениями. Он должен был явиться в военкомат для отправки к месту прохождения военной службы. Между тем в военкомат юноша не пришел. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Суд оштрафовал молодого человека на 80 тыс. рублей.