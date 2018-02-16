В Тюмени руководитель фирмы оставил инженеров без зарплаты

Фото ИА "Тюменская линия"

Руководителя предприятия осудят за невыплату зарплаты двум инженерам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, директор управляющей компании "Энергострой" в течение трех месяцев не выплачивал инженеру производственно-технического отдела и инженеру по снабжению зарплату в полном объеме. Сумма задолженности составила 144 тыс. рублей.

Обвиняемый признал свою вину. Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.