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Налогоплательщики Тюменской области стали дисциплинированнее

15:38 15 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
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Налоговые поступления в бюджет Тюменской области в 2017 году выросли по сравнению с 2016 годом. Этот факт отметили депутаты областной думы, заслушав на очередном заседании комитета по бюджету, налогам и финансам информацию руководителя управления федеральной налоговой службы России по Тюменской области Тамары Зыковой.

"Безусловным лидером по поступлениям налогов в 2017 году, стал налог на доходы физических лиц. Его поступления выросли по сравнению с 2016 годом на 2,5 млрд рублей и составили более 31 млрд, или 45% от всех налоговых поступлений по югу Тюменской области, - отметил председатель комитета Дмитрий Горицкий. - Второй по значимости налог – это налог на прибыль предприятий, организаций и учреждений. Общая сумма поступлений составила около 17,5 млрд рублей, или на 3 млрд 200 млн больше, чем в 2016 году. И еще один источник налоговых поступлений показал рост – это так называемый имущественный налог – общая сумма поступлений составила примерно 13 млрд рублей. Или на 1 млрд 200 млн больше, чем в 2016 году. Это примерно 18% общих налоговых поступлений".

Депутаты отметили, что рост поступлений по этим налогам обеспечен как за счет естественного прироста объектов налогообложения, так и благодаря проводимой налоговыми органами работе по актуализации баз данных, вовлечению объектов в налоговый оборот, за счет укрепления межведомственного взаимодействия налоговых и правоохранительных органов, повышению налоговой дисциплины.

"Динамика поступления налогов по сравнению с 2016 годом положительная. Это связано и с той инвестиционной политикой, которую проводит правительство региона, с теми законопроектами, связанные с этими вопросами, которые принимает Тюменская областная дума, и с работой самой налоговой службы", - подытожил Дмитрий Горицкий.

Борис Олейник

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Теги: Дмитрий Горицкий , налоги , облдума , Тамара Зыкова

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