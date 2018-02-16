Губернатор Тюменской области поздравил Дениса Спицова с бронзовой медалью

Денис Спицов принес российской сборной на Олимпиаде бронзу. Фото: Федерация лыжных гонок России

Глава региона Владимир Якушев поздравил Дениса Спицова с бронзой зимних Олимпийских игр.

"Поздравляю с успешной гонкой и бронзовой наградой. Безусловно, это радостное событие не только для тебя, твоих тренеров и наставников, но и для всей сборной России и многочисленных болельщиков. Твой дебют на главных стартах четырехлетия получился очень ярким. Ты проявил спортивный характер, мастерство и волю к победе и победил серьезных соперников", - говорится в телеграмме, которую направил губернатор спортсмену.

Добавим, Денис Спицов - студент четвертого курса Института физической культуры ТюмГУ включен в состав сборной России по лыжным гонкам на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Спицову 21 год, он один из самых молодых в элите российских лыжников, первый сезон выступает на этапах Кубка мира, где занимает четвертое место в общем зачете среди спортсменов до 23 лет. В активе Дениса несколько серебряных медалей чемпионатов страны и Всемирных зимних военных игр в Сочи в 2017 году. Высшие достижения Спицова пока приходятся на юниорский период. На молодежных и юниорских мировых первенствах он завоевал медали всех достоинств.

Денис Спицов принес российской сборной на Олимпиаде бронзу. Фото: Федерация лыжных гонок России