Тюмень станет центром особенных футбольных баталий

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Тюменские атлеты с инвалидностью померятся силами в рамках юбилейного Областного Кубка по мини-футболу 21 и 22 февраля.

Как сообщает Тюменская областная организация

Всероссийского общества инвалидов, побороться за победу в Кубке смогут совершеннолетние спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата и ДЦП - их в составе команды из пяти человек должно быть не менее трех. Согласно регламенту, слабовидящие и слабослышащие футболисты, а также атлеты с нарушением интеллекта приравниваются к здоровым игрокам. При этом пол спортсмена значения не имеет.

Как ожидается, участие в региональных соревнованиях примут участие не только сборные десяти муниципальных образований, но и команды спортивных клубов и детско-юношеских спортшкол. Несмотря на необычный формат тюменских игр, проходят они по вполне стандартным правилам футзала.

"Совершенно точно всех нас ждут потрясающие эмоции и нешуточный накал страстей. Это будет яркий праздник спорта, который пройдет уже в десятый раз. Надеемся на большое число голов и, конечно, на честную борьбу. Планируем по итогам турнира сформировать сборную Тюменской области для участия в чемпионате России", - отметила исполнительный директор Федерации Татьяна Скворцова.