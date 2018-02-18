Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде

Фото "РИА Новости"

Российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов завоевали серебро в эстафете 4х10 километров на Играх в Пхенчхане. Эта медаль стала для российской команды десятой.

Россияне уступили 9,4 секунды команде Норвегии. Третьей стала сборная Франции, пишет РИА Новости

Теперь на счету российской команды три серебряные и семь бронзовых наград.