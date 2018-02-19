В Тюмени директор фирмы задолжал работникам полтора миллиона рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Директора компании "ПМК-507", обвиняемого в невыплате заработной платы, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, с февраля по сентябрь 2017 года руководитель не платил зарплату 14 работникам. Предварительная сумма долга составила более 1 млн 570 тыс. рублей.

Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Принимаются меры направленные на возмещение задолженности работникам общества. Расследование уголовного дела продолжается.