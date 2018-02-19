Фальшивую двухтысячную купюру выявили в Амурской области

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Билет банка России достоинством 2 тыс. рублей с признаками подделки был обнаружен на автозаправочной станции в селе Среднебелая Ивановского района Амурской области.

В ходе проверки установлено, что 8 февраля оператору станции для оплаты за топливо неустановленный мужчина передал данную купюру. В ходе исследования установлено, что она изготовлена путем цветной струйной печати. По данному факту 15 февраля возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Амурской области.