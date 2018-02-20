Игорь Веретенников: ценообразование на авиабилеты непрозрачно

Фото - ИА "Тюменская линия"

На 4% за последний квартал 2017 года выросли цены на авиабилеты у компаний "Аэрофлот" и "Россия" по направлению Тюмень - Москва - Тюмень по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Такие результаты мониторинга привел глава регионального управления ФАС Игорь Веретенников на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Ценообразование на авиабилеты непрозрачно, - отметил Игорь Веретенников. – И как формируется конечная цена – непонятно. Управление уже выносило этот вопрос на общественное обсуждение. Эти цены не контролируются государством и зависят от спроса и предложения, поэтому иногда складывается ситуация, что билеты дорожают даже при полупустых самолетах".

По его словам, центральное управление Антимонопольной службы приняло решение провести мониторинг и отследить изменение цен. Мониторинг был введен в четвертом квартале 2017 года в отношении авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", как доминирующих на этом рынке.

"В Тюменской области мы выявили, что эти компании осуществляют регулярные рейсы по четырем внутренним направлениям на Москву, Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи. В данный момент мы мониторим направления на Москву и Санкт-Петербург, - рассказал Игорь Веретенников. - Мы анализируем тарифы на перевозки экономическим классом, запрашиваем у компании информацию о полной цене на билет, включая тариф и топливный сбор. По числу проданных билетов вычисляем среднюю цену и сравниваем с аналогичным периодом прошлого года. Выяснилось, что по направлению Тюмень - Москва - Тюмень рост составил 4%, на Санкт-Петербург цена снизилась на 5%".

Пока оснований для реагирования нет, но региональное УФАС продолжит наблюдение. Как отметил руководитель управления, объяснить рост цен иногда не могут и сами авиакомпании: "Они говорят, что цену автоматически формируют агрегаторы. Но как это происходит на самом деле – надо выяснять. Если компания, доминирующая на рынке, выставляет необоснованно высокую цену, то в данном случае УФАС может отреагировать - выдать предписание, оштрафовать компанию, привлечь к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Ко всем остальным компаниям мы таких претензий предъявить не сможем, если только речь не идет о сговоре".

Игорь Веретенников напомнил о случае, когда несколько лет назад был выявлен сговор авиакомпаний "ЮТэйр" и "Ямал": "Тогда было доказано, что эти компании синхронно повышали цены на билеты по направлению Тюмень - Сочи - Тюмень". В результате обе компании получили штрафы на юридических лиц по 2,5 млн рублей. Кроме того, им было выдано предписание об обеспечении конкуренции на рынке.

Николай Ступников