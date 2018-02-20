up

20.02.2018 вторник

USD 56,3438

EUR 69,9001

В Тюмени -5..-7 С 4 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Игорь Веретенников: ценообразование на авиабилеты непрозрачно

15:21 20 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - ИА "Тюменская линия"

На 4% за последний квартал 2017 года выросли цены на авиабилеты у компаний "Аэрофлот" и "Россия" по направлению Тюмень - Москва - Тюмень по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Такие результаты мониторинга привел глава регионального управления ФАС Игорь Веретенников на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Ценообразование на авиабилеты непрозрачно, - отметил Игорь Веретенников. – И как формируется конечная цена – непонятно. Управление уже выносило этот вопрос на общественное обсуждение. Эти цены не контролируются государством и зависят от спроса и предложения, поэтому иногда складывается ситуация, что билеты дорожают даже при полупустых самолетах".

По его словам, центральное управление Антимонопольной службы приняло решение провести мониторинг и отследить изменение цен. Мониторинг был введен в четвертом квартале 2017 года в отношении авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", как доминирующих на этом рынке.

"В Тюменской области мы выявили, что эти компании осуществляют регулярные рейсы по четырем внутренним направлениям на Москву, Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи. В данный момент мы мониторим направления на Москву и Санкт-Петербург, - рассказал Игорь Веретенников. - Мы анализируем тарифы на перевозки экономическим классом, запрашиваем у компании информацию о полной цене на билет, включая тариф и топливный сбор. По числу проданных билетов вычисляем среднюю цену и сравниваем с аналогичным периодом прошлого года. Выяснилось, что по направлению Тюмень - Москва - Тюмень рост составил 4%, на Санкт-Петербург цена снизилась на 5%".

Пока оснований для реагирования нет, но региональное УФАС продолжит наблюдение. Как отметил руководитель управления, объяснить рост цен иногда не могут и сами авиакомпании: "Они говорят, что цену автоматически формируют агрегаторы. Но как это происходит на самом деле – надо выяснять. Если компания, доминирующая на рынке, выставляет необоснованно высокую цену, то в данном случае УФАС может отреагировать - выдать предписание, оштрафовать компанию, привлечь к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Ко всем остальным компаниям мы таких претензий предъявить не сможем, если только речь не идет о сговоре".

Игорь Веретенников напомнил  о случае, когда несколько лет назад был выявлен сговор авиакомпаний "ЮТэйр" и "Ямал": "Тогда было доказано, что эти компании синхронно повышали цены на билеты по направлению Тюмень - Сочи - Тюмень". В результате обе компании получили штрафы на юридических лиц по 2,5 млн рублей. Кроме того, им было выдано предписание об обеспечении конкуренции на рынке.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: авиаперевозки , УФАС , цены

Последние новости

17:43 Тюменцам предлагают виртуально протестировать трассу "Стального характера"
17:32 Восемь тюменских школьников соревнуются в нейротехнологиях на региональном чемпионате JuniorSkills
17:21 В Нижневартовске женщина выпала из окна перинатального центра
17:10 В регионе определили самые сильные школы
17:00 В Надыме женщина смертельно ранила родственника
16:49 Региональный чемпионат JuniorSkills стартовал в Тюмени Фото
16:38 Тюменская УФАС не выявила нарушений в ценах на бензин
16:27 Роль депутата в публичной политике обсудили участники Дня молодого избирателя Фото
16:16 Тюменские наставники внедряют схему колледж - вуз - работодатель
16:05 Авторские методики тюменских хирургов применяют в других регионах
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

В Тюменской области налоговики войдут в экспертный совет по инвестпроектам

Первая в этом году тюменская семья с тройней получит деньги на квартиру

Владимир Якушев: привлечение инвесторов — сложная, кропотливая работа, а не красивые слова

Политика

Максим Скворцов возглавит Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию

В Тюмени представили принципиально новые подходы к господдержке инвестиционных проектов

В Тюмень прибыли международные наблюдатели из Германии и Великобритании

Экономика

Игорь Веретенников: ценообразование на авиабилеты непрозрачно

"Транснефть-Сибирь" завершила работы по расширению производственного комплекса ТРМЗ

В России создадут банк идей для развития малого и среднего бизнеса

Общество

Восемь тюменских школьников соревнуются в нейротехнологиях на региональном чемпионате JuniorSkills

Региональный чемпионат JuniorSkills стартовал в Тюмени

Тюменская УФАС не выявила нарушений в ценах на бензин

Спорт

Тюменцам предлагают виртуально протестировать трассу "Стального характера"

В регионе определили самые сильные школы

Тюменские студенты возьмут в руки теннисные ракетки

Происшествия

В Нижневартовске женщина выпала из окна перинатального центра

В Надыме женщина смертельно ранила родственника

В Верхней Салде ликвидируют пожар на пилораме
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+