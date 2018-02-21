В Сургуте сотрудники ГИБДД брали взятки

фото следственного комитета РФ

В Сургуте возбуждены уголовные дела по фактам получения взяток сотрудниками ГИБДД. Общая сумма взяток превысила 1 млн рублей.

Следствие установило, что в 2016 и 2017 годах сотрудники территориальных подразделений ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре получали от индивидуальных предпринимателей взятки в виде денег за беспрепятственный проезд грузового транспорта, осуществляемый с нарушением установленных правил.

В рамках возбужденных уголовных дел по подозрению в совершении преступлений задержали 11 человек, в том числе пять сотрудников правоохранительных органов. Последним предъявлены обвинения в получении взятки. По ходатайству следователей в отношении двух из них избрана мера пресечения домашний арест, в отношении одного - заключение под стражу. Вопрос об аресте еще одного из задержанных сотрудников ГИБДД будет решен в ближайшее время.

Указанные уголовные дела соединены в одно производство, по ним проводят следственные действия, сообщает пресс- служба СУ СК по ХМАО-Югре.