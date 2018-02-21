Тюменский тракторист купил фальшивое удостоверение в Интернете

Тюменская линия

Тракториста, работавшего с фальшивым удостоверением, осудят в Тюменском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, возле поселка Богандинский инспектор ДПС остановил трактор Valtra T 193Н. При проверке документов водитель предъявил удостоверение тракториста, которое вызвало подозрение. Выяснилось, что документ поддельный, изготовлен на цветном принтере. По словам молодого человека, он купил удостоверение через Интернет, чтобы работать трактористом.

Материалы дела направлены в суд. Молодому человеку грозят исправительные работы на срок до двух лет.