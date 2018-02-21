Тюменские лыжники завоевали для России еще одну серебряную медаль на Олимпиаде

Александр Большунов. Фото www.flgr.ru

Тюменские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов завоевали для России еще одну серебряную награду в командной спринтерской гонке на Олимпиаде в Корее. Они уступили только норвежцам.

Российские лыжники уже стали главной сенсацией Олимпиады в Пхёнчхане.

На трассах "Альпензии" молодая российская команда успела завоевать пять медалей. Денис Спицов принес стране бронзу в гонке на 15 км свободным стилем, Александр Большунов и Юлия Белорукова — в мужском и женском классических спринтах, женская команда — в эстафете 4х5 км. Мужчины в эстафете 4х10 км финишировали вторыми.

Денис Спицов. Фото из Instagram Дениса Спицова

Борис Олейник