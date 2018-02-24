Россияне Большунов и Ларьков завоевали олимпийское серебро и бронзу в лыжном марафоне

Александр Большунов. Фото www.flgr.ru

Россиянин Александр Большунов завоевал серебряную медаль в лыжном забеге на 50 км в рамках зимних Игр-2018 в Пхенчхане.

Еще один россиянин, Андрей Ларьков – третий.

Победу одержал лыжник из Финляндии Ийво Нисканен, сообщает Интерфакс.