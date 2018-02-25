up

25.02.2018 воскресенье

USD 56,7608

EUR 69,6341

В Тюмени -22..-24 С 3 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами

12:06 25 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами. Фото с сайта fhr.ru

Сборная России вырвала у немцев золото олимпиады в овертайме финала хоккейного турнира в южнокорейском Пхенчхане. 

Встреча состоялась 25 февраля и завершилась со счетом 4:3 в пользу российской команды. 

Тренерский штаб не стал вносить изменений в заявку на матч относительно предыдущего матча с Чехией. Место в воротах занял Василий Кошечкин.

Уже на 15-й секунде матча немцы получили численное преимущество, но не сумели его реализовать. Первый период прошел с территориальным преимуществом нашей команды, мы больше атаковали, больше бросали по воротам, но долго не могли забросить. Когда уже казалось, что первый период завершен, нашей команде удалось распечатать ворота Германии. Кирилл Капризов здорово поборолся за шайбу за воротами, Никита Гусев отдал передачу, на нее здорово накатился Вячеслав Войнов, и мощным щелчком пробил немецкого вратаря - 1:0.

Во втором периоде характер игры не поменялся. Команды действовали осторожно, большое внимание уделяя обороне. Сборная Германии внимательно играла в защите, стараясь действовать на контратаках,. Одна из таких атак в середине периода завершилась голом. Феликс Шютц вошел в нашу зону и с неудобной руки послал шайбу в ворота - 1:1.

В третьем периоде команды продолжили играть аккуратно, стараясь минимизировать количество ошибок. На 54-й минуте нашей команде удалось выйти вперед. Идеальный по точности бросок с угла удался Никите Гусеву - 2:1. Всего через 10 секунд немцы счет сравняли. Доминик Кахун получил передачу из-за ворот и поразил верхний угол ворот Кошечкина - 2:2. На 57-й минуте немцы вышли вперед: снова игрок сборной Германии получил шайбу перед воротами и точно попал в угол - 2:3. На последней минуте третьего периода наша команда осталась в меньшинстве, но сняв вратаря смогла сравнять счет. тот же Никита Гусев с неудобной руки поразил ближний угол - 3:3!

В середине овертайма наша команда получила численное преимущество и сразу же его реализовали. Никита Гусев отдал перадачу на Кирилла Капризова и тот в касание отправил шайбу в ворота - 4:3, сообщает Федерация хоккея России.

Так наша команда стала чемпионом Олимпийских Игр в Пхенчхане-2018.

ОИ-2018. Олимпийские атлеты из России - Германия - 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)

1:0 Войнов (Гусев, Капризов) 19:59

1:1 Шютц (Мацек, Хагер) 29:32

2:1 Гусев (Капризов, Дацюк) 53:21

2:2 Кахун (Мауэр, Эхлиц) 53:31

2:3 Мюллер (Эхлиц, Хордлер) 56:44

3:3 Гусев (Зуб, Капризов) 59:04 ГМ

4:3 Капризов (Гусев, Войнов) 69:40 ГБ

Вратари: Кошечкин - Аус ден Биркен

Броски: 30-25

Штраф: 6-4

Это золото стало для российских спортсменов вторым на Олимпиаде. Первое завоевала фигуристка Алина Загитова, выигравшая соревнования женщин-одиночниц. В активе отечественных атлетов шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Олимпийские игры , Пхенчхан , спорт , хоккей

Последние новости

18:00 26 февраля - события дня
17:43 Дмитрий Губерниев: мы проведем лучший этап Кубка мира по биатлону
17:13 Тюменские медианаставники презентовали очередные видеоролики для подростков
16:12 Фильм "Лед" соберет рекордный миллиард рублей, прогнозируют специалисты
15:41 Илья Ковальчук стал самым ценным игроком хоккейного турнира Фото
15:01 Электронные фонды тюменских библиотек пополнились произведениями местных писателей
14:40 Старожилы Андреевского озера угостили чаем из древнего самовара
14:23 Тюменским семьям нужна помощь благотворителей
13:47 Toyota и Hyundai отзывают автомобили из-за дефектов производителя
13:28 Тюменский банк выдаст кредит омским властям
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Владимир Якушев: мы гордимся всеми, кто защищал нашу Родину и отстаивал ее интересы

Владимир Якушев вручил выдающимся тюменцам государственные награды

Тюменцы почтили память воинов, защитивших Отечество

Политика

Степан Киричук: Тюменская область - активный поставщик позитивного опыта

Фабрика проектов открывает перед тюменскими предпринимателями новые перспективы

Максим Скворцов возглавит Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию

Экономика

Тюменский банк выдаст кредит омским властям

Инвестиционный статус страны вернули России

"Тюменьремдормаш" расширяет ассортимент продукции

Общество

26 февраля - события дня

Тюменские медианаставники презентовали очередные видеоролики для подростков

Фильм "Лед" соберет рекордный миллиард рублей, прогнозируют специалисты

Спорт

Дмитрий Губерниев: мы проведем лучший этап Кубка мира по биатлону

Илья Ковальчук стал самым ценным игроком хоккейного турнира

Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами

Происшествия

Пьяный водитель едва не попал в ДТП с ребенком

В Свердловской области при пожаре в частном доме погибли дети

В Тюмени директор фирмы задолжал работникам более трех миллионов рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+