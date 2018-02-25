Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами

Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами. Фото с сайта fhr.ru

Сборная России вырвала у немцев золото олимпиады в овертайме финала хоккейного турнира в южнокорейском Пхенчхане.

Встреча состоялась 25 февраля и завершилась со счетом 4:3 в пользу российской команды.

Тренерский штаб не стал вносить изменений в заявку на матч относительно предыдущего матча с Чехией. Место в воротах занял Василий Кошечкин.

Уже на 15-й секунде матча немцы получили численное преимущество, но не сумели его реализовать. Первый период прошел с территориальным преимуществом нашей команды, мы больше атаковали, больше бросали по воротам, но долго не могли забросить. Когда уже казалось, что первый период завершен, нашей команде удалось распечатать ворота Германии. Кирилл Капризов здорово поборолся за шайбу за воротами, Никита Гусев отдал передачу, на нее здорово накатился Вячеслав Войнов, и мощным щелчком пробил немецкого вратаря - 1:0.

Во втором периоде характер игры не поменялся. Команды действовали осторожно, большое внимание уделяя обороне. Сборная Германии внимательно играла в защите, стараясь действовать на контратаках,. Одна из таких атак в середине периода завершилась голом. Феликс Шютц вошел в нашу зону и с неудобной руки послал шайбу в ворота - 1:1.

В третьем периоде команды продолжили играть аккуратно, стараясь минимизировать количество ошибок. На 54-й минуте нашей команде удалось выйти вперед. Идеальный по точности бросок с угла удался Никите Гусеву - 2:1. Всего через 10 секунд немцы счет сравняли. Доминик Кахун получил передачу из-за ворот и поразил верхний угол ворот Кошечкина - 2:2. На 57-й минуте немцы вышли вперед: снова игрок сборной Германии получил шайбу перед воротами и точно попал в угол - 2:3. На последней минуте третьего периода наша команда осталась в меньшинстве, но сняв вратаря смогла сравнять счет. тот же Никита Гусев с неудобной руки поразил ближний угол - 3:3!

В середине овертайма наша команда получила численное преимущество и сразу же его реализовали. Никита Гусев отдал перадачу на Кирилла Капризова и тот в касание отправил шайбу в ворота - 4:3, сообщает Федерация хоккея России.

Так наша команда стала чемпионом Олимпийских Игр в Пхенчхане-2018.

ОИ-2018. Олимпийские атлеты из России - Германия - 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)

1:0 Войнов (Гусев, Капризов) 19:59

1:1 Шютц (Мацек, Хагер) 29:32

2:1 Гусев (Капризов, Дацюк) 53:21

2:2 Кахун (Мауэр, Эхлиц) 53:31

2:3 Мюллер (Эхлиц, Хордлер) 56:44

3:3 Гусев (Зуб, Капризов) 59:04 ГМ

4:3 Капризов (Гусев, Войнов) 69:40 ГБ

Вратари: Кошечкин - Аус ден Биркен

Броски: 30-25

Штраф: 6-4

Это золото стало для российских спортсменов вторым на Олимпиаде. Первое завоевала фигуристка Алина Загитова, выигравшая соревнования женщин-одиночниц. В активе отечественных атлетов шесть серебряных и девять бронзовых медалей.