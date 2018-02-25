up

25.02.2018 воскресенье

USD 56,7608

EUR 69,6341

В Тюмени -22..-24 С 3 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Инвестиционный статус страны вернули России

13:00 25 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Инвестиционный статус вернули России. Фото с сайта videozall.ru

Кредитному рейтингу России присвоен инвестиционный уровень от двух международных рейтинговых агентств "большой тройки" с 23 февраля, сообщает Rg.ru.

Чиновники не удивлены: рынок давно заметил успехи российской экономической политики, а эксперты ожидают в связи с этим приток иностранного капитала и обратное включение российских бумаг в глобальные индексы.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s минувшей ночью повысило кредитный рейтинг России (рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах) до инвестиционного уровня BBB- впервые с 2015 года (до этого стране был присвоен так называемый спекулятивный уровень BB+). Прогноз по рейтингу агентство изменило с "позитивного на "стабильный". Одновременно с этим второе крупнейшее рейтинговое агентство в мире - Fitch, которое в течение последних трех лет не опускало рейтинг России ниже инвестиционного уровня, подтвердило свою оценку (BBB- с "позитивным" прогнозом). Третье крупнейшее агентство - Moody’s - рейтинг России пока не поменяло: 26 января оно улучшило прогноз по суверенному рейтингу страны со "стабильного" до "позитивного", подтвердив уровень Ba1, который является неинвестиционным. Все три агентства в своих решениях ссылалась на хорошие макроэкономические показатели, корректировку фискальной политики и гибкий обменный курс.

Эти же факторы выделил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, отметив, что повышение суверенного рейтинга до инвестиционного уровня - это "запоздалая реакция на успехи российской экономической политики". Рынок более высоко, чем рейтинговые агентства, оценивал кредитное качество российских финансовых активов уже в 2017 году, заметил он.

"Повышение рейтинга России до инвестиционного будет способствовать притоку капитала и устойчивому нахождению уровня доходностей на рынке ОФЗ (облигаций федерального займа. - Прим. ред.) ниже семи процентов по долгосрочным бумагам. Это открывает дорогу росту инвестиционного кредитования и расширяет возможности долгового финансирования инфраструктуры", - оценил Максим Орешкин.

С этими прогнозами согласен министр финансов РФ Антон Силуанов. Он сообщил, что ожидает приток не только иностранных инвесторов в долговые бумаги, но и частного бизнеса.

"Потому что пересмотр суверенного рейтинга позитивно скажется и на аналогичном повышении рейтингов корпоративных участников рынка и банков, и, как следствие, снижении стоимости их заимствований", - пояснил он. 

Напомним, Тюменская область опережает среднероссийский уровень по объему инвестиций и по многим целевым показателям, которые установлены майскими указами президента России Владимира Путина, в частности, по такому важному показателю, как объем инвестиций в валовом региональном продукте. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Владимир Якушев , деньги , инвестиции

Последние новости

18:00 26 февраля - события дня
17:43 Дмитрий Губерниев: мы проведем лучший этап Кубка мира по биатлону
17:13 Тюменские медианаставники презентовали очередные видеоролики для подростков
16:12 Фильм "Лед" соберет рекордный миллиард рублей, прогнозируют специалисты
15:41 Илья Ковальчук стал самым ценным игроком хоккейного турнира Фото
15:01 Электронные фонды тюменских библиотек пополнились произведениями местных писателей
14:40 Старожилы Андреевского озера угостили чаем из древнего самовара
14:23 Тюменским семьям нужна помощь благотворителей
13:47 Toyota и Hyundai отзывают автомобили из-за дефектов производителя
13:28 Тюменский банк выдаст кредит омским властям
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: мы гордимся всеми, кто защищал нашу Родину и отстаивал ее интересы

Владимир Якушев вручил выдающимся тюменцам государственные награды

Тюменцы почтили память воинов, защитивших Отечество

Политика

Степан Киричук: Тюменская область - активный поставщик позитивного опыта

Фабрика проектов открывает перед тюменскими предпринимателями новые перспективы

Максим Скворцов возглавит Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию

Экономика

Тюменский банк выдаст кредит омским властям

Инвестиционный статус страны вернули России

"Тюменьремдормаш" расширяет ассортимент продукции

Общество

26 февраля - события дня

Тюменские медианаставники презентовали очередные видеоролики для подростков

Фильм "Лед" соберет рекордный миллиард рублей, прогнозируют специалисты

Спорт

Дмитрий Губерниев: мы проведем лучший этап Кубка мира по биатлону

Илья Ковальчук стал самым ценным игроком хоккейного турнира

Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами

Происшествия

Пьяный водитель едва не попал в ДТП с ребенком

В Свердловской области при пожаре в частном доме погибли дети

В Тюмени директор фирмы задолжал работникам более трех миллионов рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+