Инвестиционный статус страны вернули России

Инвестиционный статус вернули России. Фото с сайта videozall.ru

Кредитному рейтингу России присвоен инвестиционный уровень от двух международных рейтинговых агентств "большой тройки" с 23 февраля, сообщает Rg.ru.

Чиновники не удивлены: рынок давно заметил успехи российской экономической политики, а эксперты ожидают в связи с этим приток иностранного капитала и обратное включение российских бумаг в глобальные индексы.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s минувшей ночью повысило кредитный рейтинг России (рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах) до инвестиционного уровня BBB- впервые с 2015 года (до этого стране был присвоен так называемый спекулятивный уровень BB+). Прогноз по рейтингу агентство изменило с "позитивного на "стабильный". Одновременно с этим второе крупнейшее рейтинговое агентство в мире - Fitch, которое в течение последних трех лет не опускало рейтинг России ниже инвестиционного уровня, подтвердило свою оценку (BBB- с "позитивным" прогнозом). Третье крупнейшее агентство - Moody’s - рейтинг России пока не поменяло: 26 января оно улучшило прогноз по суверенному рейтингу страны со "стабильного" до "позитивного", подтвердив уровень Ba1, который является неинвестиционным. Все три агентства в своих решениях ссылалась на хорошие макроэкономические показатели, корректировку фискальной политики и гибкий обменный курс.

Эти же факторы выделил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, отметив, что повышение суверенного рейтинга до инвестиционного уровня - это "запоздалая реакция на успехи российской экономической политики". Рынок более высоко, чем рейтинговые агентства, оценивал кредитное качество российских финансовых активов уже в 2017 году, заметил он.

"Повышение рейтинга России до инвестиционного будет способствовать притоку капитала и устойчивому нахождению уровня доходностей на рынке ОФЗ (облигаций федерального займа. - Прим. ред.) ниже семи процентов по долгосрочным бумагам. Это открывает дорогу росту инвестиционного кредитования и расширяет возможности долгового финансирования инфраструктуры", - оценил Максим Орешкин.

С этими прогнозами согласен министр финансов РФ Антон Силуанов. Он сообщил, что ожидает приток не только иностранных инвесторов в долговые бумаги, но и частного бизнеса.

"Потому что пересмотр суверенного рейтинга позитивно скажется и на аналогичном повышении рейтингов корпоративных участников рынка и банков, и, как следствие, снижении стоимости их заимствований", - пояснил он.

Напомним, Тюменская область опережает среднероссийский уровень по объему инвестиций и по многим целевым показателям, которые установлены майскими указами президента России Владимира Путина, в частности, по такому важному показателю, как объем инвестиций в валовом региональном продукте.