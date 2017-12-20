По объему инвестиций Тюменская область опережает среднероссийский уровень

скриншот видео

Двадцать одно новое промышленное и сельскохозяйственное производство откроется в регионе в 2017 году.

"Тюменская область опережает среднероссийский уровень по многим целевым показателям, которые установлены майскими указами президента России Владимира Путина, в частности, по такому важному показателю, как объем инвестиций в валовом региональном продукте", - отметил Владимир Якушев на пресс-конференции, отвечая на вопрос обозревателя "Тюменской линии".

Отметим, что региональный индекс промышленного производства с января по ноябрь 2017 года достиг 102,5% к аналогичному периоду 2016 года. В целом по стране этот показатель составил 101,2%. Тюменские темпы промышленного роста обеспечены, в основном, обрабатывающими производствами - в этой сфере региональный индекс составил 106,2%.

Индекс объема производства сельхозпродукции в регионе с января по сентябрь 2017 года составил 104,1% при общероссийском показателе 103,8%. Тюменские аграрии произвели продукции более чем на 52 млрд рублей.

Объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области за январь-сентябрь 2017 года составил 192 млрд рублей. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года и выше среднероссийского показателя.

"В целом уровень исполнения майских указов главы государства в регионе, как и в целом по стране, составляет примерно 94 процента. Мы активно работаем по всем дорожным картам, и уверены, что майские указы в Тюменской области будут выполнены в срок", - подчеркнул Владимир Якушев.

В итоговой пресс-конференции губернатора Тюменской области принимают участие 80 журналистов, представляющих 48 федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации.

Трансляция пресс-конференции губернатора Владимира Якушева проходит на сайте агентства "Тюменская линия".

Евгений Бабенко