Ялуторовские школьники сыграют в "Зарницу"

Районная военно-спортивная игра "Зарница", посвященная 100-летию пограничных войск России, состоится в Ялуторовском районе 2 марта.

Участниками спортивного мероприятия могут стать учащиеся 8-11 классов школ района. В состав каждой команды должны входить шесть человек, сообщает пресс-служба администрации Ялуторовского района.

Каждой команде необходимо иметь с собой походную аптечку, участники должны быть одеты в спортивную форму и иметь свой отличительный знак - эмблему, шарф или повязки.

Военно-спортивная игра будет проходить на базе Яровской среднеобразовательной школы. Торжественное открытие соревнований намечено на 10 часов.