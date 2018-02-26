Триумфаторы Денис Спицов и Александр Большунов возвращаются в Тюмень

Денис Спицов и Александр Большунов. Фото пресс-службы Федерации лыжных гонок России

Чемпионы Олимпийских игр в Пхенчхане Денис Спицов и Александр Большунов приземлятся в международном аэропорте "Рощино" 27 февраля в 4 часа 30 минут по тюменскому времени.

Встретить призеров готовятся студенты Института физической культуры Тюменского государственного университета, воспитанники ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н.Носковой, спортивной школы №2 и спортивная общественность Тюмени. В Рощино пройдет пресс-подход с участием Дениса Спицова и Александра Большунова, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки.

В 17 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется встреча чемпионов со спортсменами Тюменской области. У участников будет возможность пообщаться с олимпийскими чемпионами, сделать фото и получить автограф на память.

Напомним, что тюменцы Денис Спицов и Александр Большунов в составе сборной олимпийских атлетов из России на Олимпийских играх 2018 года в Корее взяли серебряные медали в командном спринте свободным стилем и в эстафете. Также Александр Большунов завоевал бронзу в личном спринте и серебро в лыжном марафоне, а Денис Спицов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на 15 км.