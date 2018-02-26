up

26.02.2018 понедельник

USD 56,7608

EUR 69,6341

В Тюмени -18..-20 С 3 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

Триумфаторы Денис Спицов и Александр Большунов возвращаются в Тюмень

17:21 26 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Денис Спицов и Александр Большунов. Фото пресс-службы Федерации лыжных гонок России

Чемпионы Олимпийских игр в Пхенчхане Денис Спицов и Александр Большунов приземлятся в международном аэропорте "Рощино" 27 февраля в 4 часа 30 минут по тюменскому времени. 

Встретить призеров готовятся студенты Института физической культуры Тюменского государственного университета, воспитанники ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н.Носковой, спортивной школы №2 и спортивная общественность Тюмени. В Рощино пройдет пресс-подход с участием Дениса Спицова и Александра Большунова, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки. 

В 17 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется встреча чемпионов со спортсменами Тюменской области. У участников будет возможность пообщаться с олимпийскими чемпионами, сделать фото и получить автограф на память.

Напомним, что тюменцы Денис Спицов и Александр Большунов в составе сборной олимпийских атлетов из России на Олимпийских играх 2018 года в Корее взяли серебряные медали в командном спринте свободным стилем и в эстафете. Также Александр Большунов завоевал бронзу в личном спринте и серебро в лыжном марафоне, а Денис Спицов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на 15 км. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Александр Большунов , Денис Спицов , лыжный спорт , Олимпийские игры

Последние новости

19:16 Полярные медведи в России успешно размножаются и в неволе
18:05 Тюменский студент поднялся на инженерный Олимп
17:54 27 февраля - события дня
17:43 Более трех тысяч тюменцев признали свое отцовство вне брака
17:32 Житель Красноярска попался на сбыте наркотиков в Югре
17:21 Триумфаторы Денис Спицов и Александр Большунов возвращаются в Тюмень
17:10 Молодежный кадровый резерв сформировали в Тюменской области Фото
17:00 В Ханты-Мансийске изъяли двести литров поддельного алкоголя
16:49 Последние дни зимы в Тюмени будут снежными и морозными
16:38 На Ямале женщину признали виновной в смерти подростка
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: мы гордимся всеми, кто защищал нашу Родину и отстаивал ее интересы

Владимир Якушев вручил выдающимся тюменцам государственные награды

Тюменцы почтили память воинов, защитивших Отечество

Политика

К юбилею областной думы снимут фильм и проведут шахматный турнир

Иван Квитка: партия уделяет большое внимание кадровым вопросам

Степан Киричук: Тюменская область - активный поставщик позитивного опыта

Экономика

ВТБ Страхование запускает новый продукт "Антимышь"

Тюменский банк выдаст кредит омским властям

Инвестиционный статус страны вернули России

Общество

Полярные медведи в России успешно размножаются и в неволе

Тюменский студент поднялся на инженерный Олимп

27 февраля - события дня

Спорт

На этап Кубка мира по биатлону в Тюмени зарегистрировались двадцать девять команд

Ялуторовские школьники сыграют в "Зарницу"

Боец из Тюмени одержал победу над поляком на турнире по смешанным единоборствам

Происшествия

Житель Красноярска попался на сбыте наркотиков в Югре

В Ханты-Мансийске изъяли двести литров поддельного алкоголя

На Ямале женщину признали виновной в смерти подростка
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+