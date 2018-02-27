Житель Туртаса едва не заразил подругу ВИЧ

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Мужчину, умышленно поставившему женщину под угрозу заражения ВИЧ-инфекцией, задержали в Уватском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в 2014 году жителя п. Туртас была выявлена ВИЧ-инфекция. Мужчина был предупрежден, что может быть источником заражения для других лиц. Подозреваемый умышленно не уведомил свою подругу о наличии у него заболевания и в результате поставил ее под угрозу заражения ВИЧ-инфекцией.

За сокрытие своей болезни фигуранту предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.