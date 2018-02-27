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В Ишиме директор предприятия осужден за невыплату зарплаты

16:38 27 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
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Бывший директор ООО "Промстройсервис" в Ишиме осужден за невыплату зарплаты семи работникам.

Следствием установлено, что с апреля по декабрь 2016 года директор предприятия не выплатил в полном объеме зарплату семи работникам. Кроме того, руководитель еще одному работнику выплачивал зарплату частично более трех месяцев. Общая сумма задолженности по оплате труда составила более 380 тыс. рублей.

Обвиняемый признал свою вину и в ходе следствия погасил задолженность по заработной плате на сумму 156 тыс. рублей. Суд назначил бывшему директору ООО "Промстройсервис" штраф в размере 170 тыс. рублей в доход государства, сообщает пресс-служба Ишимской межрайонной прокуратуры. 

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Теги: невыплата зарплаты , прокуратура , штраф

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