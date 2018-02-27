Жители Тюменской области обратились за помощью к депутату Госдумы

Депутат Государственной думы Эрнест Валеев. Фото ТРО партии "Единая Россия"

С самыми сложными вопросами обращаются жители Тюменской области к депутату Государственной думы Эрнесту Валееву во время приемов, которые он проводит в общественной приемной председателя партии "Единая Россия" в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", невыплата заработной платы - с такой проблемой пришла к парламентарию жительница Заводоуковска. "Нам и раньше задерживали деньги, но не на такой долгий срок, мы ждем зарплату уже три месяца. Руководители частной фирмы не хотят с нами общаться, не берут телефон, когда мы звоним", - рассказала женщина. Эрнест Валеев намерен обратиться к прокурору Тюменской области.

С похожим вопросом обратилась жительница Тюмени. Ее ситуация еще сложнее – ей не оплатили поездку на месторождение в качестве повара еще в 2014 году, кроме того, предприятие, с которым у женщины заключен договор, зарегистрировано в Волгограде, но по указанному адресу такой организации нет. Эрнест Валеев принял обращение в работу.

Одна из заявительниц рассказала, что три года назад заключила договор с предпринимателем на возведение дома. Оно закончилось на этапе строительства фундамента, после чего мужчина отказался от своих обязательств. Суд дал ему шанс завершить строительство, однако оно не было продолжено. Состоялся второй суд, который вынес решение – вернуть деньги заказчице, но мужчина и этого не сделал.

"Приставы мне сообщили, что будут закрывать дело, так как в собственности у предпринимателя имущества нет, на счетах денег тоже нет", - пожаловалась тюменка. Эрнест Валеев подготовит обращение к главному судебному приставу Тюменской области.

Обманутый дольщик поинтересовался у депутата, как он может вернуть свои средства, вложенные в строительство дома. Квартиру он так и не получил. Эрнест Валеев проконсультировал заявителя и отметил, что в Тюменской области, как и в других субъектах РФ, создан реестр обманутых дольщиков. Кроме того, решение проблем дольщиков находится на постоянном контроле не только областного правительства, но и правительства РФ. В прошлом году глава страны Владимир Путин дал поручение по внесению изменений в федеральное законодательство. Это важная часть работы депутатского корпуса.

За помощью к депутату обратилась молодая женщина, проживающая в Ишиме. Несколько лет назад она, ее муж и двое детей стали участниками программы "Молодая семья". Муж погиб, и семья была исключена из программы с формулировкой "Изменение состава семьи". Женщине предложили вновь встать на очередь, однако она с этим не согласна. "Мы остались нуждающимися в улучшении жилищных условий, поэтому я хотела бы восстановиться в очереди, а не вступать в программу заново", - рассказала она Эрнесту Валееву.

Он считает, что исключение из очереди в этом случае было необоснованным, право семьи не утрачено. Депутат будет разбираться в ситуации и ждет заявительницу на повторный прием – в начале марта он будет работать с обращениями граждан в Ишиме.

Всего на приеме у депутата, который он провел в Тюмени в рамках региональной недели, побывали более 20 человек.