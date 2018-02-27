Владимир Якушев наградил тюменских олимпийцев

admtyumen.ru

XXIII зимние Олимпийские игры в корейском Пхёнчхане для российской сборной и всей страны завершились успешно. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на встрече с тюменскими спортсменами-призерами Олимпиады и их тренерами, которая состоялась в правительстве региона.

"Со всех сторон в адрес нашей страны звучали серьезные обвинения. Выступать без флага было достаточно сложно. Все это будоражило наше общество. Но полученные результаты лишний раз подтвердили, что решение все-таки принять участие в Олимпиаде было совершенно правильным", - подчеркнул губернатор.

Владимир Якушев от имени всех тюменцев сердечно поблагодарил тюменских атлетов-олимпийцев - четырехкратного призера Игр-2018 в лыжных гонках Александра Большунова, трехкратного призера в лыжных гонках Дениса Спицова, а также хоккеистку Марию Баталову, завоевавшую в составе сборной России четвертое место. Глава региона вручил спортсменам заслуженные награды.

Александр Большунов и Денис Спицов получили от главы региона денежные сертификаты на 5 млн рублей каждый, а также сертификаты на двухкомнатные комнатные квартиры. Марии Баталовой губернатор вручил денежный сертификат на 575 тыс. рублей. Готовившие тюменских лыжников-олимпийцев тренеры Андрей Иванов и Евгений Ванюков стали обладателями денежных сертификатов на 2,5 млн рублей.

Российская лыжная сборная выступала на Олимпиаде, не имея в своем составе признанных лидеров, но, несмотря на это, продемонстрировала серьезный прорыв, подчеркнул глава региона.

"Здорово, что у Дениса и Александра все получилось. От других стран выступали "зубры" лыжных гонок, но наши молодые спортсмены не спасовали, смогли навязать соперникам серьезную борьбу. Результат налицо. Вы достойно представили нашу страну", - обратился к спортсменам губернатор.

Спортсмены и тренеры тепло поблагодарили Владимира Якушева за высокую оценку их достижений и постоянную заботу о развитии спорта в регионе.

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Евгений Бабенко