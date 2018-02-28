Аграрии готовят технику к весне

фото ИА "Тюменская линия"

В предстоящих полевых работах должно участвовать более 4 тыс. тракторов, более 3 тыс. сеялок и почти 1 тыс. 200 культиваторов. 95% тракторов готовы к работе в поле.

Как сообщает департамент агропромышленного комплекса региона, культиваторы и сеялки подготовлены на 95% и 93% соответственно. В четырех районах области готовность по некоторым видам техники, участвующей в весенних полевых работах, составляет 100%. Уровень готовности основных видов сельскохозяйственной техники опережает показатели 2017 года.

В Тюменской области активно ведется работа по подготовке к проведению весенних полевых работ в сельхозпредприятиях. Одна из главных задач, стоящих перед аграриями, – подготовка техники. Качество обработки почвы и посева зачастую определяется, в числе прочего, соответствием основных показателей работы машин заданным агротехническим требованиям. Прежде всего каждая машина должна быть комплектной, исправной и иметь правильную расстановку рабочих инструментов. Именно поэтому перед каждым полевым сезоном механизаторы проводят регулировку и технологические настройки, а при необходимости ремонт. При этом после всех процедур вся техника должна быть проверена на ходу, чтобы исключить возможные поломки в период полевых работ.

Кроме того, необходимо сформировать систему технического обеспечения весенних полевых работ в хозяйствах и районах области, организовать звенья аварийного ремонта, подготовить к работе автозагрузчики семян, автозаправщики, бензовозы, агрегаты технического обслуживания. И тюменские специалисты успешно справляются с поставленной задачей.