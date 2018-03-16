Производство тюменского бензина Евро-5 начнется во втором квартале 2018 года

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Антипинский НПЗ успешно завершил монтаж змеевиков, с помощью которых будет осуществляться нагрев сырья секции платформинга на установке производства высокооктановых бензинов.

Для монтажа крупногабаритного оборудования использовали кран грузоподъемностью 300 тонн. Строительно-монтажные работы по установке змеевиков за 12 дней провела генподрядная организация ООО "Строительная компания ТЕХИНЖСТРОЙ".

Змеевики необходимы для нагрева газосырьевой смеси перед подачей в реакторы. Доведение сырья до определенной температуры является обязательным условием процесса риформинга – в частности, повышения октанового числа производимых бензинов. Это позволяет добиться максимального качества продукции.

Идет подготовка к монтажу последнего крупногабаритного оборудования – печной трубы и модулей конвекции печи. Запуск установки в эксплуатацию и начало производства собственных бензинов стандарта Евро-5 на Антипинском НПЗ начнутся со второго квартала 2018 года.

Поддержку Антипинскому НПЗ с момента начала строительства предприятия оказывает правительство Тюменской области. Возведение УГПМ на Антипинском НПЗ началось в 2012 году в рамках третьего этапа III технологической очереди по проекту, разработанному американской компанией Foster Wheeler.