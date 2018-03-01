Один человек погиб на трассе в Югре

фото ИА "Тюменская линия"

Один человек погиб и двое получили травмы в результате лобового столкновения между автомобилями Mitsubishi и Toyota на автодороге "Югра" Ханты-Мансийского района (приблизительно в 100 км от города) 1 марта около 11 часов 45 минут.

Полицейские работают на месте ДТП, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.