Швейцарские компании заинтересованы в сотрудничестве с Тюменской областью

Презентация возможностей тюменского региона представителям швейцарского бизнес-сообщества. Фото из аккаунта Фейсбука посольства Швейцарии в Москве

Пятнадцать известных швейцарский компаний, таких, как авиаконцерн Lufthansa Group, вторая в мире фармацевтическая компания Novartis, ведущий мировой производитель промышленных минералов Omya, Energas, Ameropa и другие, выразили заинтересованность в сотрудничестве с Тюменской областью.

Об этом стало известно по итогам встречи заместителя губернатора Тюменской области Вадима Шумкова с главой дипломатической миссии Швейцарии в России Ивом Россье и презентации возможностей региона представителям швейцарского бизнес-сообщества, которая прошла в посольстве Швейцарии.

Участники встречи обсудили возможность создания совместных проектов в сфере здравоохранения, нефтяной промышленности, АПК, недропользования, а также вопрос увеличения внешнеторгового оборота.

По итогам переговоров запланирован ряд встреч с компаниями Швейцарии в Москве, которые проведет заместитель губернатора, руководитель представительства правительства региона в органах государственной власти Российской Федерации Павел Тараканов.

Ив Россье отметил, что эта встреча стала первым шагом в установлении и развитии сотрудничества с тюменским регионом. Следующим этапом в работе посольства станет подготовка визита в Тюменскую область совместно со швейцарскими компаниями. "Делегация Швейцарии посетит Тюменскую область уже в 2018 году", - заверил он.

Вадим Шумков отметил, что правительство Тюменской области приветствует приход в регион новых партнеров из Швейцарии и готово их поддержать.