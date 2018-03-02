Большинство россиян довольны успехами атлетов на Олимпиаде

фото ИА "Тюменская линия"

Большинство россиян следили за ходом Олимпийских игр в Пхенчхане и остались довольны результатами российских атлетов, это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Отмечается, что успехи спортсменов превзошли ожидания почти половины зрителей.

За ходом Олимпиады следили 69% россиян – чуть меньше, чем планировали. В начале февраля о намерении следить за ходом всех или части соревнований говорили 77% респондентов. Чаще всего, по данным социологов, внимание зрителей было сконцентрировано на интересных им видах спорта - 48%, еще 13% смотрели почти все трансляции с Игр, а 8% респондентов выбрали те соревнования, в которых у российских атлетов были шансы завоевать призовые места.

При этом, несмотря на несбывшиеся прогнозы относительно места в общекомандном медальном зачете, половина зрителей, 48%, призналась, что итоги Олимпиады превзошли все возможные ожидания. Как показал опрос, более трети респондентов, 37%, с самого начала были настроены на хороший результат, и их ожидания подтвердились.