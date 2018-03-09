Игорь Фролов: в микрорайоне Тура появится улица-дублер

Игорь Фролов/фото ИА "Тюменская линия"

Строительство дороги в микрорайоне Тура планируется завершить в 2018 году. Здесь появится улица-дублер. Об этом заявил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов.

"Это долгожданная пробивка улицы Лесопарковой, она тупиковая и упирается в теплотрассу, которая расположена вдоль улицы Домостроителей. В этом году будет выполнено устройство компенсатора и выезд с Лесопарковой с устройством светофорного объекта. У нас появится прекрасная улица-дублер, которая позволит миновать загруженный перекресток улиц Домостроителей и Западносибирской и через улицу Казачьи Луга можно будет выезжать на улицу Домостроителей в районе озера Оброчное, " - рассказал он.

Более одного километра автодороги будет построено на ул. Академика Сахарова. По мнению директора городского департамента, она будет крайне востребована жителями домов улиц Газопромысловая и смежных улиц, так как на ней расположено много многоэтажных домов.

В 2018 году будет завершено расширение улицы Полевой, участок от ул. Степана Халтурина до ул. Пролетарской. Расширение проезжей части ул. Полевой было завершено в 2017 году. Выполнено устройство ливневой канализации, парковок, тротуаров. До конца 2018 года данный объект будет сдан в эксплуатацию. Реконструкция ул. Мельникайте будет проведена в месте примыкания к строящемуся и реконструируемому мосту через реку Тура. "Сейчас ведется строительство развязки на улице Дамбовской, и, соответственно, улица Мельникайте примкнет к уже законченной транспортной развязке. Предполагается увеличение числа полос с четырех до шести. В местах пересечений будет шесть полос, участок в районе километра с ливневой канализацией с обустройством, с наружным освещением, стандартный набор работ", - пояснил Игорь Фролов.

Капитальный ремонт ул. Осипенко рассчитан на 2018-2019 годы. На данном объекте запланировано устройство ливневой канализации, бордюрного камня, ремонт проезжей части с устройством нового асфальтобетонного покрытия, тротуаров, наружного освещения и озеленение прилегающей территории.

фото ИА "Тюменская линия"

На двухлетнюю перспективу рассчитан и капремонт улиц Минская и Котовского. "На сегодня они находятся в неудовлетворительном состоянии, нет ливневки, тротуары некачественные. Сюда мы заходим с устройством ливневой канализации, изменением параметров проезжей части, обустройством тротуаров, парковок, улица преобразится", - сказал Фролов.

фото ИА "Тюменская линия"

В 2018 году в два этапа начнется ремонт ул. Одесской. По словам директора городского департамента дорожной инфраструктуры, объект планировался долго. Он будет реализовываться в течение двух лет. "Первый этап – от Республики до Котовского, следующий – от Котовского до 50 лет Октября. Эта улица одна из старейших, на ней нет ливневки, тротуаров. Будет сделан водоотвод, отремонтированы тротуары, проведено озеленение, организовано дорожное движение. Проезжая часть расширится до четырех полос, местами до шести", - добавил он. Схема перекрытия движения на ул. Одесской находится в стадии разработки.

По словам Игоря Фролова, скорее всего движение будет перекрыто местами, в том числе и для общественного транспорта. В 2017 году тюменцы пережили это на ул. Пермякова во время строительства обхода и еще ряда объектов в районе Туры. Как заметил Фролов, неудобства придется потерпеть, зато эффект от этого будет ощутимый.

Настоящий подарок велосипедистам приготовили в департаменте дорожной инфраструктуры Тюмени. От улицы Малой Боровской до улицы Мельникайте будет построена велосипедная дорожка. "Пройдет она со стороны жилых домов ближе к Транссибирской магистрали, в том числе предусмотрены отдельные элементы по водоотведению, устройству парковок, благоустройство прилегающих территорий многоквартирных домов. В целом более семи километров велосипедных дорожек будет устроено в этом году", - сообщил Игорь Фролов.

Еще один объект строительства велосипедной дорожки будет расположен от ул. Республики до Гилевской рощи через кольцо Гилевская роща. Устройство велосипедных дорожек в Тюмени ведется третий год.

Анжела Лебедева