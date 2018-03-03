Досрочное голосование началось в Голышмановском районе

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Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации проходит сегодня в Голышмановском районе. Участковые избирательные комиссии работают в удаленных населенных пунктах.

В д. Русакова избирательный участок расположился в магазине. Помещение небольшое, но его хватило чтобы организовать голосование и провести концерт.

"У нас в деревне 57 избирателей. Самые активные – пенсионеры, они пришли голосовать, как только открылся избирательный участок. Те, кто работает на местной ферме, обычно приходят на выборы после десяти часов", - рассказала председатель участковой избирательной комиссии Малышенского сельского поселения Лариса Горкун.

В д. Дербень Королевского сельского поселения избирательный участок организовали в местном клубе. Здесь же селянам представили культурную программу и предложили стать участниками различных конкурсов. Народ на Королевской территории активный, голосовать приходят целыми семьями. Потому что считают: выборы – это момент, когда каждый гражданин определяет будущее своей страны.

"Если мы не будем голосовать, то за кем будет решение о назначении главы государства? Люди судят по словам и поступкам, поэтому именно народу доверено сделать выбор. И этим правом должен воспользоваться каждый гражданин нашей страны", - уверен Александр Саксин.

К тем, кто самостоятельно не сможет прибыть на избирательный участок по состоянию здоровья, члены участковой избирательной комиссии приедут на дом. По словам председателя Валентины Долгополовой, в Дербене 15 таких граждан. Некоторые избиратели решили повременить с принятием решения и проголосовать 18 марта в Королево, чтобы не только сделать свой выбор, но и принять участие в празднике "Тюменская весна".

"Уже разработана культурная программа, нас поддерживает коллектив школы, депутаты и неравнодушные жители. Гости смогут поучаствовать в конкурсах и викторинах. Будут работать спортивные площадки, состоятся семейные старты. Гостям предложим горячую выпечку, чай. А владельцы личных подворий смогут реализовать свою продукцию в торговых рядах", - рассказала глава Королевского сельского поселения Галина Кайнова.

Отметим, что досрочное голосование в Голышмановском районе пройдет в восьми населенных пунктах. Сегодня оно состоялось в деревнях Свистуха, Скарединка, Дербень, Русакова, Малоемецк и поселке Комсомольский. 4 марта участковые избирательные комиссии будут работать в деревнях Дранкова и Козловка. Граждане, которые по каким-либо причинам не смогут проголосовать досрочно, имеют возможность отдать свой голос в день выборов - 18 марта 2018 года в помещении для голосования на центральной усадьбе сельской территории.

Влад Удилов