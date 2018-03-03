up

3.03.2018 суббота

USD 56,6616

EUR 69,4671

В Тюмени -7..-9 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Политика

Досрочное голосование началось в Голышмановском районе

14:13 03 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
www.naslovensko.com

Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации проходит сегодня в Голышмановском районе. Участковые избирательные комиссии работают в удаленных населенных пунктах.

В д. Русакова избирательный участок расположился в магазине. Помещение небольшое, но его хватило чтобы организовать голосование и провести концерт.

"У нас в деревне 57 избирателей. Самые активные – пенсионеры, они пришли голосовать, как только открылся избирательный участок. Те, кто работает на местной ферме, обычно приходят на выборы после десяти часов", - рассказала председатель участковой избирательной комиссии Малышенского сельского поселения Лариса Горкун.

В д. Дербень Королевского сельского поселения избирательный участок организовали в местном клубе. Здесь же селянам представили культурную программу и предложили стать участниками различных конкурсов. Народ на Королевской территории активный, голосовать приходят целыми семьями. Потому что считают: выборы – это момент, когда каждый гражданин определяет будущее своей страны.

"Если мы не будем голосовать, то за кем будет решение о назначении главы государства? Люди судят по словам и поступкам, поэтому именно народу доверено сделать выбор. И этим правом должен воспользоваться каждый гражданин нашей страны", - уверен Александр Саксин.

К тем, кто самостоятельно не сможет прибыть на избирательный участок по состоянию здоровья, члены участковой избирательной комиссии приедут на дом. По словам председателя Валентины Долгополовой, в Дербене 15 таких граждан. Некоторые избиратели решили повременить с принятием решения и проголосовать 18 марта в Королево, чтобы не только сделать свой выбор, но и принять участие в празднике "Тюменская весна".

"Уже разработана культурная программа, нас поддерживает коллектив школы, депутаты и неравнодушные жители. Гости смогут поучаствовать в конкурсах и викторинах. Будут работать спортивные площадки, состоятся семейные старты. Гостям предложим горячую выпечку, чай. А владельцы личных подворий смогут реализовать свою продукцию в торговых рядах", - рассказала глава Королевского сельского поселения Галина Кайнова.

Отметим, что досрочное голосование в Голышмановском районе пройдет в восьми населенных пунктах. Сегодня оно состоялось в деревнях Свистуха, Скарединка, Дербень, Русакова, Малоемецк и поселке Комсомольский. 4 марта участковые избирательные комиссии будут работать в деревнях Дранкова и Козловка. Граждане, которые по каким-либо причинам не смогут проголосовать досрочно, имеют возможность отдать свой голос в день выборов - 18 марта 2018 года в помещении для голосования на центральной усадьбе сельской территории.

Влад Удилов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: выборы президента , Голышмановский район , досрочное голосование

Последние новости

19:24 Первенство России по фигурному катанию состоится в Тюмени
18:34 Тюменцы поборются за победу на всероссийском фестивале "Робофест"
18:00 4 марта - события дня
17:47 Альбом с ирландским панк-роком выпустили в Тюмени
16:21 Лучший город Земли может стать столицей акции "Час Земли" - стартовало онлайн - голосование
15:01 Тюменский кадет создал настольную игру
14:52 Олимпиада по китайскому языку выявила сильнейших тюменских школьников
14:13 Досрочное голосование началось в Голышмановском районе
14:01 Развитие наставничества в Тюменской области помогает преодолеть дефицит кадров
13:29 Молодежный центр "Космос" отмечает первый день рождения
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: президент обозначил перспективу развития страны

Владимир Якушев: господдержка станет более доступной для инвесторов

Владимир Якушев: тюменская "Опора России" эффективно отстаивает интересы предпринимателей

Политика

Досрочное голосование началось в Голышмановском районе

В Тюменской области началось досрочное голосование на выборах президента России

Иван Квитка: необходимо освободить бизнес от возможных коррупционных посягательств

Экономика

Тюменцы смогут приобрести к праздничному столу качественные продукты от местных производителей

В Тюменской области появится единая система идентификации племенного крупного рогатого скота  

Ялуторовские сушки стали победителями дегустационного конкурса "Выбор сетей-2018"

Общество

Тюменцы поборются за победу на всероссийском фестивале "Робофест"

4 марта - события дня

Альбом с ирландским панк-роком выпустили в Тюмени

Спорт

Первенство России по фигурному катанию состоится в Тюмени

Тюменские спортсмены поборются за кубок Ямала по художественной гимнастике

Большинство россиян довольны успехами атлетов на Олимпиаде

Происшествия

Жительница Тюмени прописала в своей квартире около пятидесяти мигрантов

В Ханты-Мансийске предприниматель не заплатил более миллиона налогов

В Пыть-Яхе расследуют дело об изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+