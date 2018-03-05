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До старта седьмого этапа Кубка IBU по биатлону в Увате остается пять дней

17:10 05 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ЦСП72

Седьмой этап Кубка IBU по биатлону пройдет в Увате в биатлонном центре им. А. Тихонова 10 и 11 марта.

В нем примут участие более 100 спортсменов в составе 20 сборных. Это представители Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Германии, Дании, Испании, Италии, Молдовы, Норвегии, Польши, России, Сербии, Словакии, Украины, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.  За российскую сборную выступят: Кристина Резцова, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Ирина Услугина, Анастасия Егорова, Тамара Воронина, Петр Пащенко, Дмитрий Малышко, Алексей Слепов, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев и Семен Сучилов. 

В программе – индивидуальные и спринтерские гонки. 10 марта индивидуальная гонка, мужчины начнется в 12 часов; индивидуальная гонка, женщины в 15 часов. 11 марта спринт, у мужчин начнется в 12 часов; спринт, женщины в 15 часов. 

Вход на соревнования для зрителей бесплатный. Церемонии награждения будут проводиться сразу после завершения соревнований, сообщает пресс-служба ЦСП72. 

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Теги: Седьмой этап Кубка IBU по биатлону , Тюменская область , Уват

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