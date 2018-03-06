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В Тюменской области создана эффективная модель поддержки малого бизнеса

21:19 05 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Реализацию программы по развитию малого и среднего предпринимательства в 2017 году обсудили на заседании президиума правительства Тюменской области, которое провел губернатор Владимир Якушев  5 марта.

Как рассказал заместитель главы региона Вадим Шумков, в течение года в секторе малого и среднего предпринимательства создано более 1 тыс. новых рабочих мест. Выросло как количество субъектов малого и среднего предпринимательства, так и оборот продукции и услуг.

Этому способствует организационная, образовательная, инфраструктурная поддержка, оказываемая предпринимателям в регионе. Вадим Шумков выделил в частности образовательную программу "Школа фермера", которая прошла в десяти муниципалитетах, конференцию "Дни знаний для предпринимателей", работу регионального центра поддержки экспорта.

Многое делается для помощи начинающим и молодым предпринимателям: такие проекты как "Академия бизнеса", "Миллион", "Это бизнес, детки", "Вечерняя школа предпринимателя", "Открой свое дело" и другие оказались очень востребованы.

В 2018 году стартует новая программа по повышению производительности труда. Ее участниками станут пятьдесят малых предприятий. Для них организуют обучение, привлекут консультантов для аудита и сопровождения бизнеса. Она будет реализована на условиях софинансирования из бюджетных средств и собственных средств предприятий.

Регион будет внедрять новые формы работы с представителями малого и среднего предпринимательства, повышать эффективность оказываемой поддержки. "Мы последовательно решаем задачу по развитию этого направления, поставленную президентом страны", - отметил губернатор Владимир Якушев.

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Теги: Вадим Шумков , Владимир Якушев , малый и средний бизнес , новые рабочие места , предпринимательство

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