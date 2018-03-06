Степан Киричук: тюменцы способны решить задачи, поставленные в послании президента России

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область способна эффективно решать важнейшие задачи, которые президент России Владимир Путин поставил в послании Федеральному собранию РФ.

Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" член Совета Федерации РФ от Тюменской области Степан Киричук.

"Я уже не впервые слушаю послание президента России. Но послание-2018 было особенным - и по продолжительности, и по содержанию. Красной нитью в нем прошла очень важная мысль: нам недостаточно устойчивости и стабильности. Все это - лишь фундамент для развития России, подчеркнул президент. Размах поставленных главой государства целей производит очень сильное впечатление", - отметил тюменский сенатор.

В полтора раза увеличить объемы ввода жилья, чтобы как минимум 5 млн россиян ежегодно смогли улучшать свои жилищные условия - очень масштабная задача, считает Степан Киричук.

"Еще одна сверхзадача - добиться существенного увеличения продолжительности активной жизни людей. Чтобы россияне могли увидеть не только внуков, но и правнуков, и порадоваться их успехам. Одно из направлений решения этой задачи - повсеместное создание комфортной среды для проживания. Причем понятие комфортной среды включает в себя не только благоустроенные города и села, но и доступные и качественные медицину, образование, культуру. Еще один важнейший тезис, содержащийся в послании Владимира Путина - трудящийся человек в России должен жить достойно", - сказал член Совета Федерации от Тюменской области.

По мнению Степана Киричука, Тюменская область уже сейчас накопила солидный опыт работы по созданию комфортной среды и повышению качества жизни людей.

"Но тюменцам этого недостаточно, мы уверенно стремимся вперед. И поставленные президентом задачи для нас - важнейший мобилизующий фактор. Ведь мы решили еще далеко не все проблемы. В работе по реализации намеченных главой государства планов развития главное для нас - действовать в соответствии с мнениями и пожеланиями людей. Надо работать", - подчеркнул тюменский сенатор.

Евгений Бабенко