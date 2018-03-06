Лыжник Андрей Выхин: золотая медаль - ступень к новым результатам

Фото - ИА "Тюменская линия"

С россыпью наград вернулись в Тюмень воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой из эстонского Отепя. Андрей Вьюхин, выступавший среди юношей не старше 19 лет, взял сразу две золотые медали в эстафете и пасьюте.

Первенство мира, на котором блеснули юные тюменские спортсмены, проходило в Эстонии с 26 февраля по 4 марта. Всего российские спортсмены завоевали 8 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва привезли домой пять наград разного достоинства. Как рассказал чемпион в эстафете Вячеслав Малеев, впечатления от соревнований очень хорошие.

"Это была одна из самых тяжелых трасс, по которым мне приходилось бегать, - поделился Вячеслав Малеев, ставший чемпионом в эстафете, - Немного подвела погода. Не думал, что будет так морозно, но к концу соревнований работать стало комфортнее".

Так же молодой спортсмен отметил дружескую атмосферу на соревнованиях - представители разных стран легко находили общий язык.

Руководитель спортивной школы олимпийского резерва Луиза Носкова отметила, что справляться с трудностями на международных соревнованиях тюменцам помогает, в том числе, и подготовка в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", который отличается сложным ландшафтом.

"Медаль это всего лишь ступень к большим результатам. К настоящим мужским стартам", - считает получивший сразу два золота Андрей Выхин.

Николай Ступников