На кондитерской фабрике в Ишиме смонтируют новую производственную линию

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Компания "Кондитер Профи" приступила к комплектации новой производственной линии для монтажа на площадке бывшего машиностроительного завода в Ишиме, приобретенной в 2016 году под кондитерское производство.

Линия позволит увеличить объемы выпускаемой продукции, расширить ее ассортимент. По оценкам предприятия, в закупку оборудования будет вложено 140 миллионов рублей. Монтаж запланирован на 2018 год, идет работа с потенциальными поставщиками из России, Германии, Италии и Голландии.

Модернизация производственной площадки ведется по плану. Уже восстановлены сети: электричество, газ, вода и канализация, а также железнодорожные пути, проведены ремонтные работы в здании для подготовки к пищевому производству, смонтировано котельное и холодильное оборудование.

Проект реализуют ТК "Кондитер профи" и ПК "Слада" при поддержке департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Отметим, что губернатор Владимир Якушев придает особое значение развитию пищевой промышленности в городах и районах области. Это направление включено в перечень приоритетных для экспорта наряду с деревообрабатывающей и химической промышленностью, продукцией АПК, нефтегазовым машиностроением.

Соб. инф.