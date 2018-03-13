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Паруса духа раскроются в Тюмени

09:43 13 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
"Паруса духа в Тюмени". Фото пресс-службы добровольческого движения "Белая трость"
Продолжение: Тюменские волонтеры готовят серию тактильных книг

Проект "Паруса духа в Тюмени" впервые соберет инклюзивную регату “Кубок Белой трости”, которая отправит в плавание тюменских яхтсменов по озеру Андреевское.

Мачты, рангоут и такелаж, лавировка, оверштаг и фордевинд, балансировка паруса и хождение на яхте - эти и многие другие уроки мастерства по парусному спорту преподаст опытный яхтсмен, координатор проекта "Паруса духа в Тюмени", руководитель добровольческого движения "Белая трость" Степан Панов. Он ежегодно выступает в качестве организатора и спортсмена на состязаниях в Екатеринбурге. Как профессионал Степан Панов пояснил, в Тюмени парусный спорт пока только развивается: есть отдельные организации и клубы, но не более того. 

"Для меня парусный спорт – это развитие дополнительных способностей, когда мы в одной лодке в команде и у каждого есть своя задача. Это ответственность за свои действия: командная работа объединяет, мы ищем такие варианты, чтобы каждый в команде нашел свое место на лодке", - рассказал о собственном опыте спортсмен. 

По словам Степана Панова, "Паруса духа" - это не проект для инвалидов, а проект с их участием. В инклюзивной регате соревнуются команды по три человека, один из которых - с особенностями здоровья. В столице Урала движение "Белая трость" уже в четвертый раз соберет яхтсменов на Всероссийский чемпионат по парусному спорту в мае 2018 года, и в нем снова раскроет паруса тюменская команда. 

Зародившаяся в Екатеринбурге инициатива движения "Белая трость", теперь шагает по всей России. Степан Панов ищет единомышленников, которых объединит проект "Паруса духа в Тюмени". 

"Проект "Паруса духа" стартует также в других городах России. Все это - подготовка к конгрессу "Белой трости" в Севастополе", - пояснил тюменский яхтсмен. 

С 10 по 12 июня в Тюмени пройдут отборочные туры Кубка "Белой трости", финал гонок состоится в августе 2018-го. Со всеми подробностями и навигатором программы желающих принять участие в гонках на парусниках координатор проекта Степан Панов познакомит на презентации проекта "Паруса духа в Тюмени", которая пройдет в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 13 марта, начало в 16 часов 30 минут. 

Лина Орлова

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Теги: Год волонтера , инклюзия , соревнования инвалидов
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