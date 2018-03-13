Тюменские волонтеры готовят серию тактильных книг

Тактильная книга "Белый и черный" Ивана Истомина. Фото пресс-службы библиотеки им. Пушкина

Краеведческую серию тактильных книг по произведению ямальского писателя Ивана Истомина подготовят тюменские волонтеры к октябрю 2018 года.

В Тюменской области 365 детей имеют инвалидность по зрению и более 100 читателей детского возраста зарегистрировано в тюменской библиотеке для слепых. Тактильные книги для ребят на вес золота, ведь каждая из них - в единственном экземпляре. Старейшая тюменская библиотека им. А. С. Пушкина вновь стала инициатором новых традиций.

Как рассказала руководитель отдела творческого развития читателей центра семейного чтения им. Пушкина Софья Тарасевич, она и две ее помощницы реализуют проект по созданию тактильных книг для детей с нарушениями зрения. Рукодельные издания дети берут на дом, их используют для занятий педагоги и психологи.

"Тактильная книга – мощное средство социализации ребенка. К сожалению, в России нет массового производства таких книг, а потребность в них очень велика. Большая потребность именно в краеведческой литературе. В тюменском фонде библиотеки для слепых присутствуют издания с общеизвестными детскими стихами, а книги тюменских авторов в тактильном формате отсутствуют вовсе", - рассказала она.

Организаторы взялись за творчество писателя Тюменского Севера Ивана Истомина. Первым произведением станет сказка про двух медведей "Черное и белое". Мишки будут как настоящие – мастерицы валяют игрушки в реалистичном формате. Библиотекари распечатывают фотографии медведя в природе, чтобы максимально приблизить фигуру игрушки к его прототипу.

"Игрушки, которые продаются в магазине, не подходят. Они не формируют правильный образ предмета. Мы стараемся сделать каждого героя максимально приближенным к оригиналу. У медведя должны быть четыре лапы, голова должна быть меньше туловища – не как в мультиках. Все пропорции должны быть соблюдены", - объяснила методику София Тарасевич.

По формату книга отличается от обычной разве что величиной - она чуть больше. Еще она создана из тканей, знакомых для незрячего ребенка с детства, потому и не вызывает отторжения, как, к примеру, пластиковые специализированные издания, которые дети осваивают с трудом. Тактильные книги ребята очень любят: они знакомы по материалу, мягкие, интересные на ощупь. Создание такой книги - трудоемкий процесс, но несложный и по силам каждому любителю рукоделия.

К воскресному полуденному рукоделию в читальном зале библиотеки может присоединиться любой доброволец: работа пока найдется всем. Тактильная книга – это большой объем разнопланового рукоделия: и вышивка, и создание деталей, героев из разнофактурного материала. Основные фигуры создаются валянием. Материалы для книг требуются только натуральные. Потому инициаторам потребовалась материальная поддержка: волонтеры решились подать заявку на грант программы "Наш регион" благотворительного фонда "Развитие города Тюмени".

В проекте создание четырех изданий. По смете на материалы требуется около 11 тыс. рублей, а для всего проекта нужно примерно 50 тыс. рублей. Книги планируют закончить к октябрю 2018 года.

"Хотелось бы эту работу продолжать в более крупных объемах, выходить на учителей по технологии, привлекать специалистов сферы дополнительного образования, приобщать школьников старших классов к этой работе. Даже если в каждой тюменской школе сошьют по такой книге – это будет большой шаг вперед", - призывает Софья Тарасевич.

﻿ Тактильная книга "Белый и черный" Ивана Истомина. Фото пресс-службы библиотеки им. Пушкина 1 /

По профессии и призванию Софья Тарасевич педагог-психолог, а еще большая рукодельница и патриотка малой родины: ее мечта – создать тактильную книгу по произведению Владислава Крапивина. Созданием тактильных книг педагог занялась еще в 2012 году: тогда удалось организовать акцию "Добрая книга", которая собрала любителей рукоделия из разных сфер. С помощью валяния мастерицы сделали своими руками 21 книгу.

"Я сама люблю рукоделие и знакома с проблемами инклюзивного образования. Когда пришла работать в библиотеку имени Пушкина, предложила руководству этот проект. Меня поддержали сотрудники Центра семейного чтения библиотеки имени Пушкина", - пояснила она.

В 2017 году библиотекари реализовали первый проект. Они вышли с мастер-классом к учащимся в образовательных учреждениях по созданию тактильных книг, посвященных Году экологии.

"Мы знакомили ребят с инклюзивным образованием и показали тактильные книги. Не было ни одного шестиклассника, кто отказался бы от участия. Всем классом они завершили шесть книг, и мы передали их в библиотеку для слепых", - рассказала Софья Тарасевич.

﻿ Тактильная книга "Белый и черный" Ивана Истомина. Фото пресс-службы библиотеки им. Пушкина 1 /

В завершении проекта школьники сделали спектакль для ребят-инвалидов, на котором они встретились с создателями книг. Такую же встречу библиотекари организуют на презентации краеведческой серии, торжественное вручение книг запланировали на октябрь 2018 года. Ведь каждый волонтер знает, самое важное для добровольца – получить отдачу от своего доброго дела.

"Нужно видеть, как ребята реагируют на эти книги, насколько они им нравятся, какие эмоции они вызывают. Они сразу же берут их исследовать. После того, как ты это увидишь, хочется все бросить и заниматься только этим. Отклик очень живой и эмоциональный", - утверждает Софья Тарасевич.

Лина Орлова