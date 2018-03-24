Владимир Якушев: тюменские болельщики создают в "Жемчужине Сибири" атмосферу дружелюбия

admtyumen.ru

Тюменские биатлонные болельщики требовательны, но справедливы к своим спортсменам. Об этом заявил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев, общаясь в прямом эфире канала "Матч ТВ" с телекомментатором Дмитрием Губерниевым.

"Конечно, Евгений Гараничев и Александр Логинов хотели показать результат на тюменском этапе Кубка мира, и готовились к этому. Но спорт есть спорт, биатлон есть биатлон. Несмотря на допущенные промахи, тюменские болельщики все равно любят своих кумиров. Сегодня мы тоже переживаем за них и желаем успеха", - подчеркнул глава региона.

По мнению Владимира Якушева, тюменские болельщики создают на трибунах дружелюбную атмосферу.

"Наши спортсмены сказали, что им очень комфортно выступать в "Жемчужине Сибири". Тюменский зритель требователен, но справедлив", - отметил губернатор.

Отвечая на вопрос о кадровой политике тренерского штаба сборной России по биатлону, Владимир Якушев подчеркнул, что молодые спортсмены должны попадать в национальную команду только тогда, когда они психологически к этому готовы.

"Не так важна функциональная готовность. Ничего страшного, если молодой спортсмен показал не тот результат, которого от него ждали. Очень важна психология. Млодой биатлонист входит в большой спортивный мир. Это очень тонкая грань, которую тренер должен почувствовать. В этом и заключается задача тренерского штаба", - убежден глава региона.

Тюменская область может подать повторную заявку на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году, заявил Владимир Якушев.

"Сегодня все упирается в позицию Всемирного антидопингового агентства - когда оно признает права РУСАДА? Есть соответствующая "дорожная карта", по ней идет совместная работа. Если к июню-июлю проблемы будут решены, мы можем повторно заявиться. Вся инфраструктура "Жемчужины Сибири" к проведению чемпионата мира готова. Если мы получим мировой биатлонный чемпионат, это будет великолепный спортивный праздник", - сказал губернатор Тюменской области.

Евгений Бабенко