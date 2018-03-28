Тюменские общественники научили югорчан создавать социальные проекты

Команда "Достойный выбор" / фото из Инстаграма Максима Шереметьева

О навыках эффективного социального проектирования рассказали тюменские общественники участникам слета детских, молодежных и волонтерских объединений Нефтеюганского района.

Как сообщил корреспонденту "Тюменской линии" лидер программы "Достойный выбор" Максим Шереметьев, тюменцы приехали на это мероприятие по приглашению районного отдела по делам молодежи. Гражданские активисты провели обучающие мастер-классы для 130 участников из 17 организаций, среди которых были волонтерское объединение при храме и добровольцы серебряного возраста.

Максим Шереметьев отметил, что 31 марта команда "Достойного выбора" отправится в Тобольск, где проведет обучение в коворкинге "Моей территории", а 6 апреля в Ишиме на базе педагогического института им. Ершова встретится с городскими добровольцами, чтобы помочь им в социальном проектировании.

Команда "Достойный выбор" / фото из Инстаграма Максима Шереметьева

Дарья Казакова