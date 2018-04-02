Тюменских благотворителей приглашают на фотоконкурс "ОБЪЕКТИВная благотворительность"

Фотоконкурс «ОБЪЕКТИВная благотворительность 2.0» / www.donorsforum.ru

Фотоистории из жизни благотворительных фондов и социально активных компаний со всей России ждут организаторы конкурса "ОБЪЕКТИВная благотворительность 2.0".

Как сообщают в пресс-службе Общественной палаты РФ, цель конкурса - разрушить стереотипы и преодолеть недоверие, которое есть у общества по отношению к благотворительным организациям в нашей стране.

Некоммерческие организации и компании, которые системно занимаются благотворительностью, должны прислать фотографии с историями, иллюстрирующими их повседневную деятельность и главные проекты. Старт приема заявок - 2 апреля. Народное голосование будет проходить в социальной сети "ВКонтакте". По итогам конкурса только в Москве пройдет десять фотовыставок. Условия проведения конкурса можно узнать на сайте donorsforum.ru.

Дарья Казакова