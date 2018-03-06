Следком выяснит причины частичного обрушения тюменской многоэтажки

фото: 32 ОФПС по Тюменской области

Следственное управление СКР по Тюменской области выяснит обстоятельства частичного обрушения кровли и балконов жилого дома на улице 50 лет ВЛКСМ города Тюмени, сообщается на официальном сайте ведомства.

Напомним, ЧП произошло в 16 часов 18 минут 6 марта 2018 года. По предварительным данным пострадавших нет. По данному факту органами внутренних дел проводится процессуальная проверка. По поручению и.о. руководителя следственного управления инициирован вопрос о передаче материала проверки в следственный отдел по Ленинскому округу Тюмени следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.

В ближайшее время следователи осмотрят место происшествия. В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства, а также дана оценка действиям должностных лиц.