Жительницу Сургута оштрафовали за нелегальную прописку мигрантов

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Женщину, виновную в нелегальной прописке мигрантов, осудили в Сургуте.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, октябре 2017 года женщина предоставила в миграционную службу уведомление о прибытии в ее квартиру двух граждан из Украины. При этом она не намеревалась предоставлять мигрантам жилье для проживания.

Суд оштрафовал женщину на 100 тыс. рублей.