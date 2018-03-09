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Хоккеисты России и Германии встретятся в Сочи

15:03 09 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Федерация хоккея России

Матчи Еврочелленджа между сборными России и Германии, которые состоятся в начале апреля, планируется провести в сочинском ледовом дворце "Большой", сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации хоккея России.

Сборная России в апреле начнет подготовку к чемпионату мира, который пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. В рамках подготовки к турниру россияне сыграют по два матча против команд Германии,ориентировочно 6-8 апреля, и в Норвегии, на выезде, после чего национальная команда примет участие в чешском с 19 по 22 апреля и шведском с 26 по 29 апреля этапе Евротура.

Напомним, сборная России в финале Олимпиады в Пхенчхане со счетом 4:3 в овертайме обыграла команду Германии.

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Теги: Германия , Еврочеллендж , матчи , сборная России , Сочи , хоккей

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