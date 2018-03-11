Российские керлингисты одержали первую победу на Паралимпиаде

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Российская команда керлингистов добилась победы над соперниками из сборной Финляндии в матче группового этапа турнира смешанных команд на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане. Результат встречи, прошедшей 11 марта, 12:5 в пользу россиян, сообщает Интерфакс.

Эта победа стала первой для российских керлингистов на Паралимпиаде-2018. Ранее они уступили Германии (4:9) и Южной Корее (5:6).

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.