Золото в спринте Кубка IBU в Увате досталось спортсменке из Новосибирска

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Золотую медаль спринтерской гонки 7-го этапа Кубка IBU в Увате выиграла россиянка Евгения Павлова, представляющая Новосибирскую область, 11 марта в заключительный день соревнований.

Серебро – у немецкой спортсменки Надин Хорхлер, бронза – у представительницы Украины Юлии Журавок.

На 4 месте – Кристина Резцова (Россия), 5 место – Маргарита Васильева (Россия) и 6 место – Марион Дайгентеш (Германия), сообщает пресс-служба ЦСП72.