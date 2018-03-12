Двое тюменских биатлонистов примут участие в этапе Кубка мира в Холменколлене

biathlonrus.com

Тюменские биатлонисты Евгений Гараничев и Виктория Сливко, а также Дарья Виролайнен из ХМАО - Югры вошли в состав российской сборной для участия в этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене с 15 по 18 марта.

Тренерский штаб назвал состав сборной команды России по биатлону. Помимо тюменских спортсменов у мужчин будут выступать Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев. В женской сборной: Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова. Татьяна Акимова не выступит на этапе Кубка мира в Холменколлене по состоянию здоровья. Из-за болезни она пропустила несколько дней тренировок. В программе соревнований – спринты, гонки преследования и эстафеты, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.