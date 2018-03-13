В Салехарде легковушка врезалась в автобус

ГИБДД Тюменской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло в Салехарде.

На перекрестке улиц Зои Космодемьянской и Ямальской рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. На месте аварии затруднено движение машин.

По предварительным данным, серьезных травм никто из участников ДТП не получил, сообщает ИА "Север-пресс".