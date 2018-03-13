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Педагога года наградят в Тюмени

17:00 13 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Педагог года - 2018. Фото пресс-службы департамента культуры Тюмени

Имена победителей конкурса "Педагог года-2018" назовут на торжественной церемонии закрытия, которая начнется в колледже искусств ТГИК 14 марта в 16 часов. 

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Тюмени, в 2018 году за пальму первенства IX городского межведомственного конкурса профессионального мастерства "Педагог года-2018" боролись более 100 педагогов школ и детских садов, библиотекарей, специалистов культурно-досуговых учреждений, культорганизаторов, тренеров.

Участники продемонстрировали профессионализм на открытых занятиях с детьми, мастер-классах и самопрезентациях, представили собственные проекты и программы. Жюри оценили мастерство участников, творческий подход, новизну и оригинальность их идей.

Конкурс профессионального мастерства завоевал необычайную популярность, стал школой педагогического мастерства и передового опыта. Он в очередной раз доказал свою значимость, став площадкой, где конкурсанты делятся своими педагогическими технологиями и находками, встречаются с единомышленниками и получают незабываемые эмоции.

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Теги: конкурс , Педагог года

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