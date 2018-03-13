Российский горнолыжник завоевал золото Паралимпиады

Валерий Редкозубов выиграл бронзу Паралимпиады/фото РИА Новости

Горнолыжник Алексей Бугаев принес России пятое золото Паралимпийских игр в Пхенчхане, победив в соревнованиях стоячих спортсменов в суперкомбинации 13 марта.

Занимавший второе место после супергиганта Бугаев стал лучшим в слаломе и с результатом 2 минуты 10,56 секунды занял итоговое первое место. Серебро у француза Артура Боше (+0,32 секунды). Бронзу завоевал новозеландец Адам Холл (+4,76 секунды). Еще один российский горнолыжник Алексей Микушин (+18,40) стал 13-м. Александр Алябьев не финишировал в супергиганте и не старт слалома не вышел.

Также российский горнолыжник Валерий Редкозубов завоевал бронзовую медаль в суперкомбинации в соревнованиях спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Пхенчхане 13 марта.

Редкозубов, занимавший шестое место после первого вида (супергигант), стал лучшим в слаломе (47,31 секунды) и занял итоговое третье место. Золото выиграл словак Мирослав Хараус. Серебро у испанца Йона Сантаканы. Еще один россиянин Иван Францев, шедший после супергиганта четвертым, не смог финишировать в слаломе, сообщает РИА Новости.